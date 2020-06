Ostia, il ritorno del Teatro Dafne… nonostante tutto

Ostia – “Noi ci proviamo ..nonostante tutto!” E’ questa la determinazione di Gianni Pontillo, direttore deI Teatro Dafne, alveare di tanti talenti cresciuti nel territorio, quali Fabio Avaro, Gabriele Pignotta, Fabrizio Gaetani, Vanina Marini, Laura Adriani e tanti altri.

Pontillo insieme a Deborah Caroscioli, hanno deciso di tentare l’ardua impresa di continuare l’attività di formazione degli attori e riaprire a settembre, stanchi dell’inutile attesa di un qualche aiuto o intervento a beneficio della categoria.

Così i corsi della storica Accademia di teatro, sono proseguiti on line, durante tutto il lockdown, con i soli e pochi mezzi disponibili, “sfruttando l’evoluzione della tecnologia ormai abbastanza alla portata di tutti, e utilizzando un’innovativa tecnica di insegnamento, che ha portato gli allievi, ben 8 classi, di età compresa tra i 5 e i 75 anni, fino al saggio – spiega Gianni Pontillo – Per i soggetti, vari e diversi, mostrati per l’esibizione di fine anno, gli allievi interpreti hanno addirittura utilizzato effetti speciali e tecniche di montaggio, che hanno contribuito a rendere la fruizione dei cortometraggi piacevole e divertente”.

I saggi dell’Accademia tenutisi in sicurezza e nel rispetto delle norme anti-contagio ieri, martedì 9 giugno, sono stati gustosissimi. Dal Decamerone recitato dagli adulti (mai così attuale come ora) all’Olimpo raccontato dai bambini; dai monologhi recitati dai ragazzi durante una visita virtuale in un museo, ai monologhi pirandelliani degli adolescenti recitati nelle stanze di una villa d’epoca. Ma anche divertenti e pungenti situazioni casalinghe generate dal lockdown e raccontate dai ragazzi più piccoli, ed ancora scene tratte da film culto, fino ad una gustosa contaminazione tra le Fiabe de “le Mille e una Notte” e le suggestioni del mondo del fumetto.

All’attività di Ostia si aggiunge poi la realizzazione di un talent teatral-televisivo con gli allievi di Montalto di Castro; e in estate, all’aperto, ci aspettano i ragazzi e i bambini di Valentano e gli anziani di Piansano.

Soggetti diversi, quindi, per un unico scopo: non arrendersi, continuare a sperimentare ed a sperimentarsi, rinnovarsi nella nostra grande tradizione e soprattutto continuare a sperare ancora, malgrado il momento ancora tanto difficile.

“Ha da passà ‘a nuttata” diceva il grande teatrante Eduardo… e da settembre noi saremo pronti a ricominciare – prosegue Pontillo – La stagione teatrale è già pronta così come tutti i corsi della scuola per i quali sono già aperte le pre-iscrizioni. Corsi che riprenderanno nei locali adeguati del Teatro Dafne e secondo le regole tecnico-sanitarie. Probabilmente dovremo distribuire meglio i partecipanti, probabilmente ci saranno più corsi con meno allievi, probabilmente ci si stancherà di più…ma ricominceremo ancora più carichi e motivati di prima. Noi saremo pronti. Saranno pronte anche le istituzioni?” questa la provocatoria domanda del patron dell’Accademia.