Roma, investe bambino di 8 anni e fugge via: rintracciato e denunciato

Roma – Investe un bambino e fugge via. Lunedì pomeriggio, intorno alle 19, un bambino di 8 anni è stato investito in via Bagnatica, a Roma nord, mentre era in compagnia della mamma. La macchina, fermatasi in un primo momento, era però ripartita lasciando a terra il piccolo, poi trasportato in ambulanza all’ospedale Sant’Andrea.

Sul posto una pattuglia del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale che, eseguiti tutti gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e raccolti gli elementi per rintracciare il responsabile, sono riusciti a risalire in breve tempo al veicolo e all’identità del conducente, risultato però irreperibile nel luogo di residenza.

Individuato il posto di lavoro dell’uomo, è stato fermato dai carabinieri ieri mattina e denunciato per omissione di soccorso. Nei suoi confronti si è proceduto anche al ritiro della patente. Il piccolo è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di 7 giorni.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana