Regione Lazio – “Continua il lavoro che sto portando avanti in Regione Lazio legato ai progetti infrastrutturali in vista della Ryder Cup 2022. Dopo lo stanziamento di 50 milioni di euro previsti nella legge finanziaria 2020, ora il Governo ha messo a disposizione questa cifra, attraverso un Decreto, della Regione Lazio come ente attuatore”, spiega Valerio Novelli, consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle in Commissione Trasporti. “Dopo questa notizia immediatamente ho inviato una richiesta di audizione al Presidente della Commissione Lavori Pubblici – continua Novelli- per mettere intorno ad un tavolo tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti infrastrutturali legati all’evento sportivo con l’obiettivo, a questo punto, di visionare il cronoprogramma delle opere con tempi e modalità dei lavori da eseguire”.

“In particolare ho chiesto che siano auditi: Virginia Raggi, sia in quanto sindaca del Comune di Roma, che come sindaca dell’Area Metropolitana di Roma o suoi delegati; Mauro Alessandri , assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità; Roberta Della Casa, Commissaria IV Municipio di Roma; Piero Presutti ,sindaco Comune di Fonte Nuova; Michel Barbet, sindaco Comune di Guidonia; Gian Paolo Montali, Direttore Generale Ryder Cup Golf 2022, Federazione Italiana Golf; Ing. Mallarm, amministratore Unico Astral”. Un atto che prosegue il lavoro portato avanti dal consigliere regionale sin dall’inizio dell’attuale legislatura.

“Attraverso lo strumento della Commissione Lavori Pubblici di cui sono membro – conclude Novelli – ho sempre accesso un faro sulla necessità di far convogliare le risorse legate a questa competizione sportiva innanzitutto a beneficio del territorio, in termini di viabilità. Ho seguito passo dopo passo questo percorso e continuerò a farlo anche ora che possiamo portarlo a compimento”.

