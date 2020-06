Scauri, torna il mercato settimanale

Minturno – Da oggi torna il mercato settimanale a Scauri, nel Piazzale Sieci. Dalle ore 7 alle 14, sarà ammessa la vendita di prodotti alimentari e non. Ad annunciarlo è l’amministrazione di Minturno, targata Stefanelli.

Gli uffici hanno recepito le osservazioni emerse nei diversi incontri tra gli amministratori e i venditori e hanno lavorato per favorire lo svolgimento di tutte le attività mercatali nella località turistica, cercando di venire incontro alle esigenze rappresentate da esercenti, associazioni di categoria e cittadini, nel rispetto delle prescrizioni vigenti in tema di tutela della salute pubblica.

Confermate, infatti, le direttive inerenti al distanziamento sociale, all’uso di guanti e di igienizzanti, all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di esercenti e consumatori ed al contingentamento degli acquirenti all’interno delle aree di vendita.

Gli agenti della Polizia Locale, con il supporto del Gruppo della Protezione Civile, vigileranno sul controllo delle disposizioni emanate in questa fase di emergenza Covid-19 e sull’attivazione dell’isola pedonale nel tratto di Lungomare scaurese compreso tra Via Merola e Via Bisegna.

Modifiche sono state apportate all’ordinaria disposizione degli ambulanti, i banchi di vendita degli abiti usati saranno collocati sul Lungomare, gli operatori all’interno del piazzale si posizioneranno in modo distanziato, in linea di massima negli spazi abitualmente occupati.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno