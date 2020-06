Severini: “Abbandonata a se stessa la spiaggia libera per i disabili di Passoscuro”

Fiumicino – “Una delle più grandi spiagge libere di Passoscuro, è impraticabile per i disabili. La struttura di fronte al centro di riabilitazione Don Guanella è stata privata della copertura che avrebbe dovuto renderla una zona d’ombra e non è presente nessuna passerella che consente ai disabili di accedere a questa struttura, né di raggiungere il mare.

Sembra, inoltre, che non ci sia stata nessuna pulizia: sulla sabbia infatti incombono rifiuti abbandonati e detriti”. Lo denuncia Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Nonostante i milioni di euro destinati dalla Regione alla sicurezza e alla pulizia delle spiagge libere – afferma Severini -, la spiaggia di Passoscuro è stata abbandonata a se stessa. Gli interventi promessi dal sindaco, tra cui l’uso del drone della Protezione Civile, dovrebbero occuparsi di tutte le spiagge del territorio, ma sembra che questo tratto del nostro litorale non sia stato adeguatamente controllato e reso fruibile a tutti.

Le dichiarazioni del Sindaco alla stampa, quando affermava che “Le nostre spiagge libere sono già note di bellezza: da quest’anno saranno un esempio di accessibilità e fruibilità”, suonano come una presa in giro. Soprattutto a fronte di oltre 450.000 euro che la Regione ha già inviato al Comune proprio per le spiagge.

Si parlava di tanti interventi, che al nord non esistono, né sappiamo se arriveranno mai, né come saranno eventualmente spesi. E intanto giugno è iniziato. Chiederemo all’amministrazione il resoconto di come saranno investiti i soldi arrivati a Fiumicino.

Visto che i cestini per la raccolta dei rifiuti non esistono, le passerelle a mare non ci sono, la sanificazione continua non la vediamo, la vigilanza sulle spiagge è delegata solo a un paio di volontari sotto al sole (nella foto), i servizi igienici a mare sono rimasti una promessa, e visto che tutto ciò rientra nelle linee guida dettate dalla Regione Lazio nell’erogare i fondi, presenterò un’interrogazione formale per capire come saranno spesi i soldi della Regione, in che tempi e con quali finalità”.

