Anzio, ecco come la città festeggerà il suo patrono Sant’Antonio di Padova

Anzio – Per la prima volta, la città di Anzio non potrà festeggiare come di consueto il suo santo patrono, Sant’Antonio di Padova. E’ con grande rammarico, infatti, che l’arciprete padre Francesco Trani ed il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, comunicano che il tradizionale programma religioso e civile in onore del santo patrono, a causa del divieto di assembramento e vista la nota della Curia Vescovile di Albano, a tutela della salute pubblica, non potrà essere pianificato.

Il programma ridotto

Sabato 13 giugno, alle ore 19.00, presso la Chiesa Madre Santi Pio e Antonio, è in programma la Santa Messa cantata in onore del Santo Patrono della città di Anzio. A seguire sarà celebrato il Beato Transito di S. Antonio che si concluderà con la Benedizione alla Città, alla presenza della preziosa Reliquia. La funzione religiosa sarà trasmessa in diretta dall’emittente locale Radio Omega Sound (freq. FM 102.200 e 91.400).

Inoltre, tutti i giorni, fino a venerdì 12 giugno, alle ore 19.00, si terrà la Santa Messa, con una riflessione sui temi tratti dagli scritti di S. Antonio di Padova, nell’anno dell’ottavo centenario del Suo ingresso nella famiglia francescana. Domenica 14 giugno la solennità del Corpus Domini, con le Sante Messe in programma alle ore 8.00, 10.00, 12.00 e 19.00 con, a seguire, intorno alle ore 19.45, l’Adorazione Eucaristica in sostituzione della solenne Processione Eucaristica.

