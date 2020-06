Contatori in fiamme durante il temporale, paura a Cerenova

Cerveteri – Non solo tuoni e fulmini, ma anche fiamme per il temporale che oggi ha flagellato il litorale. Poco dopo le ore 13.00 di oggi, infatti, i Vigili del Fuoco di Bracciano sono intervenuti in via delle Aralie a Cerenova, per incendio di alcuni contatori elettrici andati in corto circuito durante il forte temporale in atto.

I Vigili del Fuoco giunti sul posto, hanno provveduto all’estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza della zona.

Poco dopo è giunto sul posto personale Enel che ha provveduto al ripristino dei contatori e delle linee elettriche. Diversi residenti sono rimasti senza l’elettricità per il tempo necessario al ripristino delle linee elettriche.