Diluvio a Fiumicino, i marciapiedi diventano impraticabili

Fiumicino – Sul litorale romano l’estate stenta a decollare a causa del maltempo che, in queste ore, continua a flagellare la costa laziale. E mentre nel sud pontino diverse trombe marine si sono sviluppate al largo di Terracina (leggi qui), un intenso temporale si è abbattuto su Fiumicino.

La pioggia incessante, che ha iniziato a cadere poco dopo le 10 del mattino, ha messo a dura prova l’impianto fognario della città fino alle 16 del pomeriggio, quando le nuvole hanno lasciato spazio a qualche debole raggio di sole.

Ma nelle sei ore di diluvio continuo, diversi i disagi che si sono riscontrati alla viabilità, soprattutto su via delle Meduse, dove i tombini – come si vede dalle immagini girate dai reporter de ilfaroonline.it – faticavano a risucchiare l’acqua. Il risultato: strade completamente allagate. Non solo. Il livello dell’acqua ha raggiunto, e in alcuni punti anche superato, quello dei marciapiedi, rendendoli impraticabili al passaggio dei pedoni.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino