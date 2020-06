Fiumicino, dal 15 giugno la linea 8 del Tpl fermerà anche alla stazione dell’aeroporto

Fiumicino – A partire dal 15 giugno 2020 la linea 8 del trasporto pubblico locale che unisce Fiumicino all’aeroporto Leonardo Da Vinci effettuerà una fermata anche presso la stazione ferroviaria dell’aeroporto. Il nuovo percorso sarà dunque il seguente:

– partenza del bus t.p.l. dal capolinea di Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa;

– svolta a sinistra su Via Portuense;

– svolta a sinistra su Viale Coccia di Morto;

– svolta a destra su Corridoio C5;

– svolta a sinistra su Viale di Traiano;

– svolta a destra su Via dell’aeroporto di Fiumicino;

– svolta a destra su Via Fratelli Wright;

– svolta a destra su Via Francesco Paolo Remotti;

– svolta a destra su Via Giorgio Cayley;

– svolta a destra su Via Mario De Bernardi;

– Via Arturo Ferrarin;

– Via Generale Felici Santini

– nuova fermata t.p.l. nei pressi della stazione FF.SS. dell’aeroporto;

– Via Generale Felici Santini;

– prosecuzione sul percorso originario per il ritorno al capolinea t.p.l. presso Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa.