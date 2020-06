“Il Paese che Vorrei” aderisce al Comitato “Santa Marinella per il Bene Comune”

Santa Marinella – “Siamo fieri della reazione convinta della collettività a fronte delle azioni di questa Amministrazione. Il coinvolgimento e la richiesta di espressione civica su questioni decisive come questa sono un segnale incoraggiante”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa da Il Paese che Vorrei con la quale annuncia l’adesione al nuovo comitato referendario “Santa Marinella per il Bene Comune”, precisando: “Le scelte che coinvolgeranno i pochi beni comuni che ci sono rimasti saranno determinanti per il nostro futuro ed è quindi giusto che tutti siano chiamati ad esprimere il proprio orientamento.

“Questa è la vera partita e ci dirà se siamo destinati al declino o se cambiare davvero si può. Invitiamo tutti a sostenere questa importante iniziativa e per quanto ci riguarda siamo pronti a dare tutto il nostro sostegno al Comitato referendario”.

