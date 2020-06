Infernetto, è morta la donna di 81 anni picchiata dalla badante

Infernetto – Dopo più di un mese d’agonia, è morta la donna di 81 anni picchiata dalla badante nella sua abitazione. La posizione della straniera, proveniente dall’est europeo, si aggrava e rischia limputazione di omicidio volontario.

La vicenda risale al 9 maggio scorso quando l’anziana è stata soccorsa dagli operatori dell’Area 118 per gravi ferite e trasportata d’urgenza al San Camillo (leggi qui il dettaglio). La badante, una 52enne dell’est Europa, aveva inizialmente raccontato che la donna era rimasta ferita cadendo accidentalmente dalle scale. Un parente, però, per nulla convinto della versione accidentale dei fatti, ha chiamato i carabinieri e, da una rapida indagine, è emersa la verità confermata anche dalle immagini dalle telecamere interne alla casa dell’Infernetto in cui si vede che la 52enne, in preda ad un eccesso d’ira, ha ripetutamente colpito con schiaffi e gomitate la sua assistita, facendola cadere dal letto e lasciandola a terra, in stato di incoscienza, per circa un’ora, prima di allertare i soccorsi.

Erano stati i familiari dell’anziana signora a far istallare telecamere di sorveglianza nascoste, insospettiti da lividi ed ematoni riscontrati sul suo corpo nelle settimana passate.

Per questo la donna era stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti aggravati. Con la morte dell’81enne, la sua posizione si aggrava e rischia per questo anche una accusa per omicidio volontario o come conseguenza di altro reato.