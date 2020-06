Ostia, incendio nello stabilimento balneare “Il Gabbiano”. Danni a biglietteria e bar

Ostia – Un incendio ha distrutto la biglietteria e causato danni al bar dello stabilimento balneare “Il Gabbiano”. È verosimile che all’origine delle fiamme ci sia stato un cortocircuito elettrico dovuto a un fornello per riscaldare il caffè.

Le fiamme sono divampate nello stabilimento balneare ‘Il Gabbiano’ sul lungomare Amerigo Vespucci 180, intorno alle 22,40 di ieri sera.

Le fiamme domate dai vigili del fuoco, hanno bruciato diversi arredi della sala esterna. In particolare del casotto di biglietteria e del bar.

Ufficialmente le cause sono imprecisate ma il personale dello stabilimento indica che il punto d’origine coincida con il locale in cui si trovava un fornelletto elettrico usato per scaldare il caffè da parte del custode.

GLI EFFETTI SULL’AMBIENTE

Come in ogni circostanza simile, un incendio ed il suo spegnimento determinano effetti pesanti sull’Ambiente, come fa osservare Ilaria Falconi, tecnico ambientale dell’ISMEA Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali. “Per scatenare un incendio – sottolinea Falconi – occorrono solo tre fattori: ossigeno, calore e combustibile, ma una volta divampato l’incendio l’equazione diventa assai complessa. Un incendio, infatti, oltre a determinare la combustione dell’oggetto in se comporta anche la combustione di arredi, materiale plastico, materiale elettrico, altri materiali.Gli arredi, ad esempio, emettono in atmosfera particolati, idrocarburi policivlici aromatici composti (IPA), polifluorurati, diossina, furani ecc, mentre le materie plastiche producono sottoprodotti derivanti dalla combustione come ad esempio diossine e furani. Anche lo spegnimento dell’incendio determina un impatto ambientale in quanto viene utilizzata acqua, schiuma, idrocarburi alogenati o contenente anidride carbonica”.