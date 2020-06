Prove di carico, il 13 giugno chiusura del Viadotto dell’Aeroporto in direzione Ostia

Per prove di carico, il Viadotto dell’Aeroporto chiude al traffico per mezza giornata. Lo annuncia Anas (Gruppo FS Italiane) che effettuerà nella giornata di sabato 13 giugno una temporanea chiusura al traffico del ponte, in direzione Ostia, situato sulla statale 296.

La chiusura si rende necessaria – si legge nella nota diffusa da Anas – al fine di poter effettuare prove di carico sul viadotto. Dalle ore 7.00 alle ore 16.00 il viadotto sarà interdetto al traffico in direzione Ostia con deviazioni su viabilità locale.

(Il Faro online)