Ripartono il calcio a 5 il beach volley. In accordo con la curva regionale dei contagi

Roma – Attività sportive di contatto al via. E’ quanto indicato dalla bozza del prossimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui vengono definite le modalità per la ripresa: “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020” si legge nel documento.

Tornano il calcetto in compagnia degli amici e le sfide a beach volley. Ma non solo. Anche il pugilato amatoriale, la pallacanestro e tutti gli sport da contatto, come le arti marziali, fermati dal covid-19 e dal lockdown. E’ una delle buone notizie che una buona fetta di praticanti si attendeva.

“A decorrere dal 15 giugno 2020 – si legge – è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui al periodo precedente per quanto compatibili“.

Tuttavia, non sembra ci sia un via completo e senza limiti. La ripresa di queste pratiche sportive è condizionata dal territorio regionale e provinciale in cui si svolgerebbero. Dove i numeri del contagio sono contenuti e sotto la soglia di allarme, allora possono ripartire. Saranno le istituzioni locali, evidentemente, a permetterne lo svolgimento.

“Accolgo con favore quanto indicato dal decreto del Governo. Ci sono meno restrizioni per gli sport di contatto“. Lo ha detto il presidente della Federazione Italiana Giuoco Handball Pasquale Loria, intervenendo a MaratonaSport. Evento online organizzato da Runcard e Sporteconomy, dedicato ad interventi di diversi protagonisti del mondo dello sport, sulla ripartenza del dopo covid-19.

(Il Faro on line)