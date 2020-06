Sanità: Corrado (M5S Lazio): “Ciclo audizioni su conti in rosso di Asl e Ospedali”

Regione Lazio – “Asl e ospedali con un conto in rosso. In occasione dell’esame della proposta di legge di ratifica delle variazioni di bilancio che in questi mesi sono state effettuate per consentire l’adozione di provvedimenti urgenti come quello sul microcredito per le imprese o le risorse destinate ai comuni del litorale per la gestione in sicurezza delle spiagge libere, e con particolare riferimento alla disposizione che autorizza l’utilizzo di 45 milioni, precedentemente accantonati per ricapitalizzare le perdite di alcune aziende sanitarie, per finanziare il trasporto pubblico locale, ho posto all’attenzione della commissione la necessità di confronto e chiarimenti sui bilanci delle aziende sanitarie della nostra regione.

Il Presidente della Commissione ha accolto la mia richiesta di avviare un ciclo di audizioni delle aziende sanitarie del Lazio,Asl e Ospedali, per un lavoro di verifica e confronto dei rispettivi bilanci in particolare per quanto riguarda i valori negativi, che complessivamente ammontano a oltre 1 miliardo, del fondo di dotazione di alcune di esse. Un confronto necessario anche alla luce delle osservazioni che la Corte dei Conti ha fatto nel giudizio di parifica dell’ultimo rendiconto e della norma introdotta nell’ultima stabilità regionale di ricapitalizzazione disposta nei confronti dei bilanci delle aziende sanitarie che presentavano alla data del 31 dicembre 2018 un fondo di dotazione negativo.

A breve sarà quindi disponibile il calendario delle audizioni che sarà definito congiuntamente dagli uffici di presidenza delle Commissioni Bilancio e Sanità. Un lavoro di confronto e di verifica fondamentale per poter comprendere lo stato di salute dei conti della sanità regionale e di Asl e Ospedali, anche alla luce dei cambiamenti subiti per via dell’emergenza, nonché per porre in essere i presupposti di un servizio pubblico di qualità accessibile a tutti e in grado di fronteggiare sia le richieste ordinarie che le circostanze straordinarie come l’emergenza coronavirus”. – Così la consigliera regionale M5S del Lazio, Valentina Corrado, vice presidente della Commissione Bilancio a margine della seduta della IV Commissione svoltasi oggi.

