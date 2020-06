Severini e D’Intino: “Più rispetto per il lavoro delle commissioni”

Fiumicino – “Il ‘si’ del Comune alla via anagrafica virtuale per i senza fissa dimora (leggi qui) ha spazzato via 2 anni e mezzo del nostro lavoro”. Lo afferma in un comunicato Vincenzo D’Intino, capogruppo Lega a Fiumicino. “Nell’attuale legislatura, abbiamo lavorato duramente alla stesura di un regolamento in commissione Politiche Sociali, che è stato poi completamente ignorato“.

“Questo si traduce in uno sminuimento del ruolo dei consiglieri comunali, che si aggiunge alla poca trasparenza dell’amministrazione comunale. – aggiunge Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme – L’approvazione tramite giunta della procedura virtuale non ha tenuto conto del nostro operato. In più il regolamento da noi stilato è stato considerato superfluo: la legge non lo prevedeva perché le direttive delle anagrafi avevano già insite gli articoli per normare l’attività di registrazione dei senza fissa dimora”.

“Le commissioni devo essere finalizzate a qualcosa di costruttivo, non per lavorare a vuoto – concludono i capigruppo – Sottolineiamo che questo è uno spreco di soldi pubblici. A questo punto, è meglio far risparmiare i soldi alla collettività“.

