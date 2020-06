Sperlonga si prepara ad accogliere i turisti: ecco le nuove regole per il contenimento del coronavirus

Sperlonga – Negli anni passati, di questi tempi, i vicoli di Sperlonga, come le sue spiagge, sarebbe già invasi di turisti italiani e non. Il coronavirus ha cambiato i tempi, ritardando l’inizio della bella stagione, ma il Borgo non perde le speranze e cerca comunque di farsi trovare pronto, se e quando i turisti coraggiosi, sceglieranno di sfidare il nemico invisibile e approdare sulle proprie coste.

Per questo, il Comune ha deciso, nell’ultima delibera di giunta, di fissare nuove regole per il contenimento della Covid-19.

Ma cos’è che cambia in effetti?

Ma cos’è che cambia, in effetti, a Sperlonga? In primis la delibera si occupa di viabilità: infatti, per via del distanziamento sociale di almeno un metro tra le persone, su via Cristoforo Colombo è stata vietata la circolazione di mezzi sia pubblici che privati. Sulla Colombo, quindi, verrà istituita l’isola pedonale con il seguente calendario: ogni sabato e domenica del mese di giugno 2020, dalle ore 20.00 alle ore 24.00; ogni venerdì, sabato e domenica del mese di luglio 2020, dalle ore 20.00 alle ore 24.00; dal 1° al 31 agosto 2020, tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 24.00; ogni sabato e domenica del mese di settembre 2020, dalle ore 20.00 alle ore 24.00.

Dopo la viabilità, la delibera si concentra sul trasporto pubblico, sia locale che regionale: sono state sopresse le fermate di Via Roma e di Via Cristoforo Colombo, con istituzione di un nuovo capolinea lungo Via Lepanto (parte nuova del Borgo). Confermata, invece, la fermata del Capolinea presso Largo Municipio (centro storico) e restano, altresì, confermate le fermate extraurbane.

Novità anche per le spiagge

Novità, infine, anche per quanto riguarda le spiagge. Per garantire più sicurezza possibile, il Comune ha deciso di aggiungere anche delle unità cinofile all’attività di salvamento, in più si potrà anche contare sul supporto della Protezione civile.

In ultimo, ma non in ordine di importanza, il Comune del Borgo, forse sull’esempio di Sabaudia, ha deciso, in collaborazione con Sperlonga Turismo, di far utilizzare ai bagnati un app per prenotare il proprio posto, in modo da poter sapere in tempo reale se si rischia l’assembramento.

