A Latina nasce il movimento “Fiamma Tricolore”

Latina – A Latina l’espressione “ritorno di fiamma” non è più un semplice eufemismo. Un gruppo di ragazzi residenti nel capoluogo e in provincia ha deciso infatti di dare vita ad una realtà ispirata al segno lasciato da Giuseppe Umberto Rauti, più conosciuto come Pino, politico e giornalista italiano proveniente dall’Msi-Dn.

E’ nato così il “Movimento Sociale Fiamma Tricolore”, o più semplicemente “Fiamma Tricolore”. E’ un’entità che riparte da zero in città e che con pur precise radici volge il proprio sguardo verso orizzonti nuovi. Proprio per questo atteggiamento di apertura il movimento sta già riscuotendo l’interesse e la partecipazione da parte di molti simpatizzanti, non solo di destra. Dai primi contatti con il mondo politico e con la società civile è emersa infatti una piena ed entusiasta condivisione delle idee e del programma di “Fiamma Tricolore”. I promotori stanno puntando innanzitutto su concreti progetti all’insegna della massima professionalità, ideati per affrontare e risolvere varie problematiche del centro e dei borghi.

Ben chiari, dunque, i propositi di partenza illustrati dal gruppo: “Ogni passo andrà compiuto in base alla necessità di rivalutare e sostenere il territorio in tutti i suoi ambiti, dando il giusto valore e la possibilità di sviluppo alle splendide risorse che già lo caratterizzano come quelle paesaggistiche, agricole, artigianali ed industriali – spiegano i promotori -. La nostra città deve rimpossessarsi di quell’importanza e valenza di cui da tempo è stata lentamente ed inesorabilmente privata sapendosi però ridefinire secondo nuovi percorsi di vivibilità e di crescita sociale”.

