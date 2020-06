Acilia, ultimo sfregio al Parco della Madonnetta: bruciata sede associazione difesa

Acilia – Ancora uno sfregio per il Parco della Madonnetta, una volta fiore all’occhiello dell’associazionismo virtuoso oggi simbolo di degrado e abbandono. Ignoti hanno distrutto la sede dell’associazione che da anni si batte per la difesa e la riqualificazione del punto verde.

Questa la nota dell’associazione che documenta l’ignobile gesto eseguito da sconosciuti.

“Nella tarda serata di mercoledì 10 giugno il PVQ Parco della Madonnetta ha subito un altro incendio doloso. Questa volta ad essere colpita è stata la sede dell’Associazione Salviamo il Parco della Madonnetta.

Un segnale forte questo, dopo che LE IENE avevano realizzato un servizio sulle condizioni drammatiche in cui versano i 21 ettari di verde.

Colpire l’Associazione, simbolo della Lotta ai Soprusi dell’Amministrazione Capitolina, è senza dubbio l’ennesimo tentativo di fermare l’operato fin qui svolto a denunciare le responsabilità del Comune che, dopo la revoca della Concessione, non e’ stato in grado di tutelare un Bene Pubblico!

Anche se il menefreghismo mostrato fino ad oggi da questa Giunta Comunale è disarmante, l’Associazione Salviamo il Parco della Madonnetta continua la battaglia!

Questo atto intimidatorio non riuscira’ ad impedire l’attività di chi ha sempre sostenuto la rinascita del Parco, denunciato il malaffare e fatto da mediatore tra Istituzioni e cittadinanza. L’Associazione non si ferma e continuerà a battersi per la legalità!

Avranno mandato in fumo materiale dei cittadini, tessere, documentazione, una storia di una battaglia ancora in corso, soldi e beni materiali … MA NON LE IDEE E LA VOGLIA DI GIUSTIZIA!

E’ quantomeno singolare che dopo l’intervento dei mass media per riparlare del Parco… puntuale come un orologio è arrivato l’ennesimo incendio (il 20°) che ha colpito l’ultimo simbolo che ancora resisteva”.

Associazione Salviamo il Parco della Madonnetta