Ardea, Alessandro Possidoni è il nuovo Assessore alla gestione dell’emergenza Covid-19

Ardea – È Alessandro Possidoni il nuovo Assessore del Comune di Ardea nominato dal Sindaco nella giornata di oggi 12 giugno. Possidoni andrà a ricoprirà le seguenti funzioni: “Personale, servizi anagrafici, stato civile, elettorale e gestione emergenza Covid-19”.

Alessandro Possidoni si è laureato in “Medicina e chirurgia” presso La Sapienza di Roma nel 2010, iniziando successivamente un lungo percorso manageriale in aziende multinazionali. Il nuovo Assessore avrà, tra le sue responsabilità, la importante e delicata gestione dell’emergenza Covid-19, soprattutto in questa fase di ripresa, diventando un punto di interfaccia essenziale per la cittadinanza.

Sale così a quattro il numero degli attuali Assessori comunali. Possidoni prende posto nella giunta Savarese al fianco di Ulderico Querini, Sonia Modica e Morris Orakian.

Il Sindaco dichiara: “Auguro buon lavoro al neo-assessore. Lo conosco da tempo, conosco bene il suo dinamismo e la sua attenzione per il nostro territorio, testimoniata dalle attività in cui ha dato supporto negli anni passati. Sono certo che saprà svolgere con impegno e competenza l’incarico che oggi gli ho conferito”.

“Ringrazio il sindaco Savarese per la fiducia riconosciutami con la decisione di affidarmi l’incarico di assessore – ha detto Alessandro Possidoni – un ruolo che porterò avanti con massima dedizione ed impegno nell’interesse della città. Fin da subito, cercherò di intavolare un proficuo rapporto con i cittadini e i dipendenti e dirigenti della struttura amministrativa, assicurando un confronto sano e continuativo anche con tutti i consiglieri comunali, nell’ottica della dialettica costante che mi ha sempre contraddistinto nel lavoro”.

