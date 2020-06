“Uno straordinario gioco di squadra che ha visto impegnate eccellenze del nostro sistema sanitario come l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, l’Istituto Spallanzani e l’Azienda ospedaliera San Camillo ha permesso di realizzare un intervento di trapianto di midollo su un bambino di 6 anni affetto da leucemia linfoblastica acuta reso ancor più speciale perché avvenuto durante l’emergenza COVID-19.

Il piccolo era giunto da Londra per curarsi quando è sopraggiunta la complicanza del COVID-19 che ha reso necessario un trattamento con plasma iperimmune. L’attività sanitaria nella nostra regione non si è mai fermata anche durante l’emergenza Coronavirus e voglio ringraziare per il loro impegno tutte le equipe, i professionisti, i medici e gli operatori che hanno contribuito a rendere possibile questo successo, appunto una giornata storica. Un ringraziamento per il buon fine dell’intervento al trapianto di midollo va in particolare al dottor Franco Locatelli, al direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito e all’equipe del San Camillo e del Bambino Gesù”. – Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

