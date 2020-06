Civitavecchia, trovato con oltre 100 grammi di cocaina: 32enne arrestato dalla Polizia di Stato

Civitavecchia – La Polizia di Stato ha arrestato un 32enne civitavecchiese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato dagli agenti del commissariato Civitavecchia nel tardo pomeriggio di ieri 11 giugno, durante i servizi di controllo del territorio, mentre viaggiava a bordo del proprio mezzo.

Al momento del controllo il giovane, con precedenti specifici inerenti gli stupefacenti, si è subito innervosito, insospettendo i poliziotti che hanno così deciso di approfondire il controllo. All’interno del veicolo è stato rinvenuto un involucro di plastica con all’interno 68 grammi di cocaina.

Successivamente la perquisizione è stata estesa anche all’abitazione, dove è stato rinvenuto altro stupefacente: oltre 40 grammi di cocaina, una bilancia elettronica di precisione e del materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia