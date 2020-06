Covid-19, ecco come chiedere il rimborso del trasporto scolastico a Fiumicino

Fiumicino – E’ possibile chiedere il rimborso per il trasporto scolastico interrotto a causa dell’emergenza sanitaria. A farlo sapere è il Comune di Fiumicino che, in una nota, precisa che “il Servizio Trasporti procederà al ricalcolo delle somme dovute a seguito dell’interruzione del servizio avvenuta contestualmente alla sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado in ottemperanza al Dpcm del 9 marzo 2020 e successive integrazioni”.

Gli utenti interessati che hanno già versato l’intera somma dovuta per l’intera annualità 2019/2020, sia in modalità rateale che con rata unica, potranno chiedere il rimborso della quota eccedente o l’eventuale sconto per l’anno scolastico 2020/2021. Le domande, redatte utilizzando il modulo scaricabile cliccando qui potranno essere presentate al Comune di Fiumicino nei seguenti modi:

· via Pec a protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it;

· via mail a servizio.trasporti@comune.fiumicino.rm.it;

· via posta a Comune di Fiumicino – Protocollo Generale, Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa 78 – 00054 Fiumicino (Rm).

L’erogazione del rimborso dovuto è comunque subordinata al saldo di eventuali debiti pregressi relativi agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.

