D’Intino e Poggio: “Chiediamo al Sindaco il rinvio della scadenza Imu”

Fiumicino- “Il Comune deve prendere in considerazione la possibilità di prorogare la scadenza di pagamento Imu fissata per il 16 giugno“. Lo ribadisce in un comunicato Vincenzo D’intino, capogruppo della Lega a Fiumicino. “La proroga del versamento dei tributi rientra nei poteri regolamentari dei Comuni. La proroga può essere, inoltre, disposta per le vie brevi con delibera di Giunta ed essere poi sottoposta a ratifica entro il 31 luglio“.

“In ‘situazioni particolari’ è prevista la possibilità di differire i termini e l’epidemia Covid rientra senz’altro tra queste – afferma Federica Poggio, vice-presidente del Consiglio Comunale -. In una situazione eccezionale come quella che stiamo attraversando, gli enti locali sono autorizzati all’azzeramento di eventuali sanzioni”.

“Abbiamo inviato una lettera direttamente al Sindaco – concludono D’Intino e Poggio – . Richiediamo un’attenta valutazione che accolga la nostra proposta, per lenire le difficoltà economiche che affliggono i nostri cittadini”.

