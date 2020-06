E’ arrivata “Dammi il 5 TV”: il web al servizio dei giovanissimi

di ILARIA CASTODEI

Infanzia e Adolescenza – Da un progetto MatiGroup e Intermedia, con la consulenza scientifica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e con il sostegno del Fondo europero di sviluppo regionale e il Ministero dei beni e a le attività culturali e del turismo è nata una nuova web tv, Dammi il 5 tv.

La piattaforma virtuale, dedicata esclusivamente al mondo dei bambini dai 5 ai 10 anni circa, si propone l’obiettivo, dal 9 giugno e fino alla fine di luglio, di intrattenere, divertire e stimolare i più giovani utilizzando la tecnologia per parlare dei temi più importanti per il loro apprendimento ed educazione.

La tecnologia dunque è il lato positivo di questo periodo di emergenza da Covid-19, quella che permette di rimanere in contatto, di parlare e sostenersi. Il progetto coinvolge numerosi professionisti, tra cui educatori, sanitari e artisti tutti legati al mondo dell’insegnamento. Una vera e propria scuola virtuale, un luogo dove i bambini possono apprendere divertendosi in questo strano periodo di isolamento.

La presentazione della web tv

Il progetto “Dammi il 5 Web Tv” è stato presentato il 5 giugno, in una conferenza stampa virtuale sulla relativa pagina facebook, alla presenza del vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, di Giuseppe Morino, Responsabile U.O. Educazione Alimentare dell’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, Massimo Andreoni, virologo del Policlinico Tor Vergata e Direttore scientifico della Società Italiana di Malattie infettive, Massimo Federici, della Società Italiana di Diabetologia, Francesco Bugamelli, Presidente dell’associazione Pancrazio, e in ultimo, il testimonial d’eccezione l’attore Luca Ward.

Presenze autorevoli dunque che hanno affrontato argomenti importanti come l’alimentazione e l’attività motoria nei nostri bambini, oggi sempre più sedentari. Un progetto d’eccellenza che con l’aiuto di altri famosi ospiti come Paola Cortellesi, Matteo Branciamore, Violante Placido, Giorgio Tirabassi e molti altri, contribuiranno alla realizzazione e al successo del canale.

I protagonisti: cinque Super eroi e Cinquina

Creatività e corretto stile di vita quindi sono gli obiettivi primari dell’emittente che pone l’attenzione sulla sana alimentazione e la lotta alla sedentarietà. Ma in che modo? Normalmente tutto questo suonerebbe alqualto noioso per un bambino. Ma attraverso le avventure dei loro personaggi preferiti, i Di5, cinque supereroi (Cric, Memo, Alma, Luce e Scudo) forti, divertenti e invincibili, ognuno con il suo supepotere, i bambini potranno giocare imitandoli e sperimentare le stesse esperienze per contribuire a salvare il mondo facendo del bene a se stessi e agli altri; il tutto con una bella dose di risate e divertimento.

Insomma una web tv che parla per e con i bambini stuzzicando la loro fantasia e curiosità trasmettendo al contempo valori, regole e sani principi. La bizzarra conduttrice sarà Cinquina, un curioso, pimpante e strampalato personaggio stile Pippi Calzelunghe, che adora i supereroi e i bambini e che ha una amica invisibile molto particolare. Tanti sono gli argomenti divisi in simpatiche rubriche.

E proprio in una di queste troviamo la straordinaria partecipazione fiumicinese. Ebbene si, nella rubrica “Dammi il Ritmo”, in cui tre volte a settimana, partendo dalle fondamenta, si insegna ai bambini come si balla l’hip-hop. E darsi il cinque è proprio un gesto proveniente dall’hip-hop, una danza che negli ultimi anni sta spopolando sempre più con il suo linguaggio verbale, corporeo e musicale. Ecco perché la Web Tv che vuole veicolare contenuti d’intrattenimento positivi e formativi per i piccoli ha scelto di adottarlo e perché ha scelto di chiamarsi proprio Dammi il 5. E in questa rubrica ritroviamo come insegnanti due campioni del mondo di Fiumicimo: Antonio Buonavoglia (Tony Bu), coreografo, docente e ballerino e Cristian USB Chiavetta, imbattibile ballerino.

L’intera rubrica è a cura di Stratos ASDC, la rinomata scuola di danza di Parco Leonardo che da più di diaci anni si occupa di attività ricreative dei più piccoli sfondando il tetto del mondo proprio con la disciplina dell’Hip Hop con le sue diverse crew, allenate e capitanate da Buonavoglia. Proprio la crew campione del mondo, gli Alphakids, è stata chiamata a contribuire alla sigla della web tv, vedi: https://www.youtube.com/watch?v=hS-fJWQp8II dove ogni componente della crew impersona ballando l’hip hop un super eroe protagonista del progetto.

Le altre rubriche di Dammi il 5 tv

Dammi colla e fantasia: laboratorio che insegna a costruire dei fantastici giocattoli, costumi, oggetti magici. Conduce Valentina Ardelli, esperta costumista, che ha già lavorato per anni ai costumi teatrali delle Wings e di altri personaggi della Rainbow.

Dammi la Battuta: la Scuola di Teatro di Gigi Palla, con la collaborazione delle apprendiste attrici Trice e At, aiutano i bambini a diventare dei bravi attori. Gigi Palla è attore, regista, e docente scolastico, vincitore di numerosi premi legati alla sua lunga esperienza con i bambini.

Dammi il LA: Ciro Paduano, musicista, docente della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia di Roma, accompagnato da 2 musicisti assistenti, introducono nel mondo della Body Percussion, ovvero tutti i modi possibili per far suonare il corpo come battere le mani, battere i piedi, schioccare le dita, fischiare e tanti altri.

Dammi la Lettura: la lettura di entusiasmanti e divertenti racconti ispirati alle avventure dei 5 supereroi/bambini a cura di Mamma 5, un’attrice di cinema teatro e tv con una grande passione per i bambini.

Dammi l’Equilibrio: a cura di Manuela Pagnozzi, specializzata in Yoga in Gravidanza e Yoga con Bambini, e soprattutto mamma. I bambini impareranno ad entrare in contatto con la propria forza interiore proprio come dei veri supereroi.

Dammi il Gioco e pure il Premio: Cinquina e Limpya, la sua amica invisibile, condurranno tanti simpatici giochi e quiz che faranno apprendere e ridere insieme.

Dammi i Colori della Salute: a cura di Mirella Nicodemo, nutrizionista ospedale pediatrico Bambino Gesù, è un vivace percorso educativo per avvicinare, grazie al gioco, i bambini alle regole della sana alimentazione e dei corretti stili di vita.

Dammi la Ricetta: vari chef romani creano ricette adatte ai bambini, accordandole ogni giorno con il colore alimentare (bianco, verde, rosso, arancione, viola); uno spazio per coltivare la passione dei piccini per la cucina, preparare dei piatti facili e genuini a loro misura.

Dammi il Fiore: il giardinaggio appassiona da sempre qualsiasi bambino, prendendosi cura di un piccolo pezzetto di terra stimolando il rispetto per la natura e accrescendo la propria autostima. Il baby-giardinaggio è uno degli strumenti più potenti e “magici” per avvicinare i bambini al consumo di verdura e frutta e abituarli a una sana e corretta alimentazione.

Poi ancora, nella rubrica Dammi…il sogno, tante interviste fatte proprio dai più piccoli ai grandi personaggi vip per conoscere gli albori della loro carriera e curiosità del loro percorso di vita; e uno spazio in split screen, nel quale si metteranno buffamente a confronto il “doppio punto di vista” di due figure opposte, per scoprirne differenze e similitudini.

Un momento giornaliero nella fascia pomeridiana di costruttiva distrazione per i bambini che oggi, a scuole concluse, continuano a rimanere a casa e a rispettare l’isolamento nella relativa fase, potendo imparare cose diverse in una nuova forma.

La mostra sulla Dieta Mediterreanea

All’interno del progetto “Dammi il 5” rientra anche la mostra sulla Dieta Mediterranea allestita a Napoli presso la Sala Dorica di Palazzo Reale. La mostra si prefigge l’intento di diffondere più possibile la nostra Dieta Mediterranea già riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio mondiale dell’umanità. Un viaggio alla scoperta di cibi e pietanze sane che coinvolge anche altri paesi del Bacino Mediterraneo che, come l’Italia, adottano tale dieta: Marocco, Spagna, Grecia. Tutte le info sul sito di trasmissione della web tv: www.dammiil5.tv

