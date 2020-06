Ex colonia Vittorio Emanuele a Ostia, De Vecchis al Governo: “Va sgomberata”

Ostia – “Ho presentato un’interrogazione al ministro Lamorgese perché l’emergenza sociale, sanitaria e di pubblica sicurezza che persiste nell’ex colonia Vittorio Emanuele di Ostia, edificio da anni occupato abusivamente, rende improcrastinabile un intervento risoluto per sgombrare in modo definitivo la struttura ed offrire assistenza ai nuclei familiari presenti nella stessa”. Ad annunciarlo è il senatore della Lega William De Vecchis, vicepresidente della Commissione Lavoro a Palazzo Madama.

“All’emergenza igienico-sanitaria – spiega De Vecchis – si sommano criticità riconducibili ad episodi di spaccio di droga e alla presenza di soggetti con precedenti penali che non possono essere ignorate. La Raggi e il suo partito, con l’aquiescenza del Pd, sembrano aver dimenticato questa costante sospensione della legalità, che mortifica un quadrante di Ostia e priva l’intera comunità di uno stabile che potrebbe essere riqualificato e messo a disposizione dell’intera collettività”.

