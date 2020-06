SITUAZIONE

La parentesi anticiclonica attesa per la giornata di venerdì con tempo più stabile su gran parte d’Italia avrà vita breve. Dalla depressione presente in prossimità delle coste atlantiche franco-iberiche si dipartirà infatti un nuovo impulso di instabilità che si metterà in moto verso est, indebolendo il neonato promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centrale e determinando un peggioramento. Nel mirino del fronte saranno ancora una volta soprattutto le regioni centro-settentrionali, con piogge e qualche temporale a partire sabato dal Nordovest. Ma vediamo i dettagli:

METEO ITALIA SABATO

Al Nord nuvoloso già al mattino su Valle d’Aosta, Piemonte occidentale e Liguria di Ponente con piogge sparse, altrove in prevalenza poco nuvoloso. In giornata piogge in intensificazione su tutto il Nordovest con fenomeni anche temporaleschi in estensione alla Lombardia, specie settentrionale, e al Triveneto, ma con fenomeni che risulteranno più frequenti in prossimità delle aree montuose. Contemporanea attenuazione dei fenomeni a partire dal Nordovest. Al Centro nuvoloso sin dal mattino sull’alta Toscana con piogge sparse, maggiori aperture altrove, specie sull’Adriatico. In giornata instabile su aree tirreniche e appenniniche con fenomeni più frequenti sui settori orientali toscani e laziali. Asciutto sulle adriatiche pur con qualche annuvolamento sparso. Spiccata variabilità in Sardegna con qualche pioggia sulle zone occidentali. Al Sud qualche nube in transito dalle aree tirreniche e Sicilia verso le zone interne peninsulari, senza fenomeni di rilievo. Più soleggiato su adriatiche e ioniche. Temperature in rialzo al Sud.

METEO ITALIA DOMENICA

Al Nord ampie aperture su Nordovest e gran parte della Lombardia, instabile sul Triveneto con piogge e temporali più frequenti tra Alpi e alte pianure, in sconfinamento alle coste adriatiche. Alcuni temporali in giornata anche su Appennino Emiliano e Romagna. Al Centro ampie schiarite sulle coste tirreniche salvo addensamenti sull’alta Toscana. Variabilità su zone interne appenniniche e adriatiche con qualche piovasco in esaurimento in serata. Più sole in Sardegna. Al Sud nubi sparse e schiarite con maggiori addensamenti sulle zone interne peninsulari, associati a possibili piovaschi nelle ore centrali sulle aree appenniniche. Temperature senza variazioni di rilievo.

Meteo Lazio WEEKEND

VENERDI’: Giornata di transizione che vedrà condizioni meteorologiche in prevalenza stabili e assolate su Toscana, Umbria e Lazio, con solo dell’innocua nuvolosità in transito; questo grazie ad un promontorio di alta pressione. Temperature massime in ascesa, con caldo tipicamente estivo durante il pomeriggio ma senza eccessi. Venti deboli meridionali sulle interne, in rinforzo di Scirocco su coste e mari. Mare da mosso a poco mosso.

SABATO: Avvio di giornata con tempo buono salvo più nubi o locali piogge sul Nord Ovest della Toscana. Il promontorio mobile di alta pressione è tuttavia destinato a cedere, per un nuovo impulso fresco, causa di piogge e temporali entro sera in formazione su Toscana, Umbria e alto Lazio. Temperature stabili o in lieve rialzo, massime fino a 27°C sulle aree interne. Venti moderati di Scirocco sui mari, da OSO sulle zone interne. Mari fino a mossi.

DOMENICA: Umide infiltrazioni in quota determinano nuova instabilità nelle aree interne e appenniniche di Umbria, Toscana e Lazio; meglio sulle coste con ampi spazi assolati. Temperature stazionarie, più miti lungo aree costiere e sub-costiere. Venti tra deboli e moderati occidentali, moderati specie su coste laziali. Mare mosso.