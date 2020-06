Movida a San Felice Circeo: ecco le nuove regole da rispettare per il contenimento del Covid

San Felice Circeo – Anche San Felice Circeo, con la fine del lockdown, si prepara ad accogliere i turisti, italiani e non. Ma dopo una prima ondata di persone e dopo le preoccupazioni dei residenti del Borgo, il sindaco, Giuseppe Schiboni, ha voluto prendere le giuste misure per permettere a tutti di vivere un’estate in sicurezza.

Ieri, infatti, è stata pubblicata la nuova ordinanza con le misure entreranno in vigore a partire da oggi. In prima battuta, infatti, il sindaco Schiboni aveva regolamentato solamente alcune categorie di attività, mentre ora le regole saranno estese anche a bar, ristoranti, pub e simili. “Le misure restrittive – si precisa nel provvedimento – sono volte a evitare la formazione di assembramenti di persone e in particolare l’ordinanza regionale è volta ad aumentare l’orario di apertura degli esercizi commerciali anche per attuare una progressiva riapertura delle attività economiche”.

E ancora: regolamentato anche il commercio il commercio al dettaglio, i servizi alla persona (come parrucchieri e centri estetici), agenzie di viaggio e immobiliari, che potranno restare aperti dalle 7 del mattino all’una e mezza del giorno successivo.

Come cambia la movida

E per quanto riguarda la movida vera e propria, invece? Come cambia? Quanto sarà diversa rispetto agli anni passati? Ebbene, innanzitutto, l’ordinanza, infatti, stabilisce che l’orario massimo di apertura per i locali di somministrazione va dalle 5 di mattina fino alle due del giorno successivo.

Particolare attenzione è stata rivolta all‘asporto di bevande di tipo alcolico, con gradazione superiore a 5 gradi. “La vendita – scrivono nell’ordinanza – è consentita tutti i giorni fino alle 20“.

Altra novità riguarda il trasporto pubblico locale, che, volendo, potrà uniformare il servizio agli orari sopracitati, specie per quanto riguarda la zona del centro storico nel periodo estivo.

