Roma, paura in via Flavia: in fiamme il tetto del Ministero del Lavoro – VIDEO

Roma - Momenti di paura nel pomeriggio nel cuore della Capitale, dove un incendio è divampato sul tetto e sottotetto dell'edificio del ministero del Lavoro in via Flavia a Roma. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. A quanto si apprende, al momento del rogo c'erano nel palazzo una ventina di persone che sono state fatte uscire. Non ci sono feriti né intossicati. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione arrivata da un custode. (fonte Adnkronos)

🔴 #Roma #12giugno, #incendio poco dopo le 17 nel sottotetto del palazzo del Ministero del Lavoro in via Flavia: le fiamme si sono sviluppate durante dei lavori di manutenzione. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro, nessuna persona risulta coinvolta

