Acqua non potabile a Ladispoli, in piazza delle Sirene arriva l’autobotte: ecco gli orari

Ladispoli – L’Amministrazione comunale di Ladispoli e la Flavia Servizi rendono noto che, a partire da oggi 13 giugno e fino a nuova comunicazione, a seguito dell’entrata in vigore dell’ordinanza di non potabilità emessa a scopo precauzionale, in piazza delle Sirene e nelle vie limitrofe, sarà a disposizione dei cittadini un’autobotte con acqua potabile. Questi gli orari: dalle 8:00 alle 10:00 e dalle 17:00 alle 19:00.