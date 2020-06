Anche il M5S aderisce al Comitato Referendario “Santa Marinella per il bene comune”

Santa Marinella – “Il direttivo del Gruppo Ufficiale del M5S ha all’unanimità deciso di aderire al Comitato referendario in fase di costituzione avente lo scopo di difendere i beni comuni cittadini dagli attacchi proditori portati avanti dall’attuale maggioranza di governo che vorrebbe concedere ai privati l’uso e la gestione degli stessi sottraendola alla redditività del Comune di Santa Marinella”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dal Movimento 5 Stelle di Santa Marinella, che prosegue: “Ci riferiamo al cimitero comunale, allo stabilimento balneare comunale ‘Perla del Tirreno’, ai parcheggi esistenti ed a quelli di cui è stata pianificata la realizzazione, alla piscina comunale e ad altri immobili sui quali si vorrebbe dar corso a progetti di finanza che conferiscano la gestione di tali beni ai privati.

Nella scienza politica e nell’accezione generale del termine ‘i beni comuni o risorse comuni sono beni utilizzati dalla collettività, rispetto ai quali si registrano – per motivi diversi – difficoltà di esclusione e il cui ‘consumo’ da parte di un singolo attore riduce le possibilità di fruizione da parte della comunità. Si tratta generalmente di risorse prive di restrizioni nell’accesso e indispensabili alla sopravvivenza della comunità e/o oggetto di accrescimento con l’uso’.

In tale prospettiva – proseguono i pentastellati – noi crediamo fermamente che l’investimento, la gestione e la redditività di tali beni debba rimanere pubblica e debba essere perseguita attraverso le strutture operative dello stesso Comune come ad esempio la Santa Marinella Servizi, creando in tal modo un ciclo virtuoso di accrescimento delle capacità gestionali comunali e nel contempo della possibilità di incrementare lavoro per la comunità stessa di Santa Marinella.

Nel nostro programma presentato alle elezioni comunali del 10 giugno 2018 avevamo scritto ‘Per tali scelte strategiche è nostro intendimento predisporre delle soluzioni da proporre ai cittadini affinché possano scegliere democraticamente, con la dovuta valutazione del costo/efficacia, la soluzione che ritengono più rispondente alle esigenze socioeconomiche e di sviluppo della città’. Tale non è la volontà dell’attuale Sindaco e relativa maggioranza.

Proprio per questo la nostra adesione al Comitato referendario per la difesa dei bei comuni risponde al nostro programma ed al mandato che i nostri elettori concittadini ci hanno conferito e sosterremo questa iniziativa in tutti i modi possibili, facendo tutto il necessario affinché il Comitato raggiunga l’obiettivo di salvaguardare i beni comuni”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella