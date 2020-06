Auto in fiamme “minaccia” altre vetture parcheggiate: paura in via Nenni

Civitavecchia – Paura ieri sera alle ore 23.50 in via P. Nenni, per l’incendio di un’automobile. Le fiamme avevano interessato la parte anteriore di un’autovettura Citroen C3.

Immediatamente allertati, i vigili del fuoco hanno estinto le fiamme e impedito alle stesse di propagarsi al resto dell’autovettura e alle altre autovetture parcheggiate in zona.

Tuttavia un’autovettura Ford Focus in sosta nelle immediate vicinanze è rimasta danneggiata a causa del forte calore. Sul posto anche i carabinieri. Per fortuna nessun ferito.

