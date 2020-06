Buoni spesa, Ardea Solidale organizza una riunione cittadina: “Continuiamo la nostra battaglia”

Ardea – “Non lasciamo sole le famiglie in difficoltà con i buoni spesa. Mercoledì 17 giugno alle ore 17.30, presso il Cavallino Verde in via Pratica di Mare 23 ad Ardea, saremo presenti insieme ad avvocati e a tutti i Consiglieri di minoranza che vorranno intervenire e che potranno aiutarci in questa battaglia di giustizia sociale”. Lo comunica Ardea Solidale attraverso una nota stampa.

“Sono convocati tutti coloro i quali non hanno notizia della loro richiesta, tutti coloro i quali hanno anche solo ricevuto una chiamata e specialmente anche chi ha già ottenuto i buoni spesa perché la solidarietà bisogna dimostrarla con i fatti, ci farebbe piacere la presenza di chiunque abbia vissuto Ardea Solidale in questi mesi per conoscerci di persona”.

“Ardea Solidale in questi mesi ha dato prova di assoluta trasparenza e coerenza per questo ci siamo presi carico di questa battaglia che non è politica ma di civiltà. Bisogna che certi argomenti e certi disagi vengano affrontati con serietà e noi lo dobbiamo far capire. Venga chiunque a raccontare la propria questione legata ai buoni spesa e insieme capiremo il da farsi. Noi non vi abbiamo deluso, voi non ci deludete, vi aspettiamo”.

