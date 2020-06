Calcio Dilettanti, dal 15 giugno via al Campionato eFemminile

Roma – Si allargano gli orizzonti degli eSport griffati Lega Nazionale Dilettanti. Dopo il Roadshow 2k20, i tornei individuali #iogiocoacasacup e la eSerieD è il momento della eFemminile, un tassello importante che va ad impreziosire il mosaico dell’universo dei gamers della LND.

Una prima assoluta, un’iniziativa che ha trovato l’adesione entusiasta di dieci club della Serie C femminile pronti ad affrontarsi a colpi di joypad. Si tratta di Apulia Trani, Atletico Oristano, Caprera, Catanzaro, Pescara, Pomigliano, Res Women, Sant’Egidio, Sicula Leonzio e Sassari Torres. Le squadre parteciperanno a un girone all’italiana con gare di andata e ritorno.

Si parte lunedì 15 giugno, (in allegato il calendario) nove partite al giorno, ogni giorno, tranne sabato e domenica. Il Campionato terminerà l’8 luglio. In palio il primo Scudetto di questa categoria avveniristica, non solo un trofeo ma un riconoscimento che rimarrà nella storia. A contendersi il titolo un gruppo quanto mai eterogeneo. C’è la neopromossa Catanzaro, le realtà emergenti Sicula Leonzio e Sant’Egidio, la capolista del Girone D Pomigliano, le realtà ormai consolidate in LND Apulia Trani, Caprera, Res Women e Torres, e la blasonata Pescara.

Soddisfatto il vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti con delega al calcio femminile Sandro Morgana:“La prima cosa che sento dire è che sono molto orgoglioso delle nostre Società. Ancora una volta hanno dimostrato l’attitudine all’innovazione, all’adattamento, al piacere di condividere, recependo pienamente l’intento della LND in questo particolare momento storico. Non si possono ancora calcare i campi in erba ma questo non ha fermato la voglia di giocare, di lottare per una vittoria e di sognare la conquista di un trofeo: virtuale la competizione sì ma non certo la passione. Sono quindi felice di ritrovarmi a dare il mio in bocca al lupo alle ragazze che lunedì prossimo inaugureranno il primo campionato eSport della Serie C femminile. Abbiamo voluto, come LND nel suo complesso, offrire una possibilità per “stare insieme” mettendo al centro divertimento ed amicizia. Auguri quindi alle nostre calciatrici che in attesa di tornare a calciare il pallone vero, sono sicuro, metteranno la grinta di sempre anche in questa sfida”.