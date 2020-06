Ladispoli, movida stupefacente: nei guai un pusher e tre giovani trovati con la droga in tasca

Ladispoli – L’attività di prevenzione e repressione dei reati messa in atto dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia prosegue senza soluzione di continuità e nella giornata di ieri è stato effettuato un servizio straordinario di controllo in tutto il territorio di competenza della Stazione Carabinieri di Ladispoli.

L’operazione, programmata per arginare gli illeciti connessi alla “movida” e per la verifica del rispetto delle attuali normative volte alla prevenzione della diffusione del Covid-19, ha visto l’impiego di numerosi militari e mezzi e ha portato alla denuncia a piede libero di 2 persone, mentre altre 3 sono state segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma per uso personale di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno denunciato un 31enne romano per guida in stato di ebbrezza. Il ragazzo è stato fermato mentre si trovava al volante della sua auto con un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Oltre al deferimento è scattato anche il ritiro della patente di guida.

Un altro ragazzo, un 24enne del luogo già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, durante un controllo, è stato trovato in possesso di 1 gr. di cocaina. I militari hanno esteso il controllo alla sua abitazione dove sono stati rinvenuti e sequestrati 1 gr. di hashish, 22 gr. di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma in qualità di assuntori per uso personale di sostanze stupefacenti, 3 giovani del luogo trovati in possesso di modica quantità di hashish, successivamente sequestrata.