Ladispoli proroga il pagamento di Tosap e Icp e sospende l’imposta di soggiorno

Ladispoli – Prorogati i termini di pagamento di Tosap e Icp, mentre la tassa di soggiorno sarà sospesa. Ad annunciarlo è l’assessore al bilancio del Comune di Ladispoli, Claudio Aronica, che precisa: “l’Amministrazione comunale ha prorogato al 16 settembre 2020 il termine di pagamento della Tosap e dell’imposta sulla pubblicità e ha disposto la sospensione dell’applicazione dell’imposta di soggiorno dal 15 giugno 2020 al 31 dicembre 2020“.

Queste misure si inquadrano all’interno dei provvedimenti disposti dall’Amministrazione Grando per l’emergenza dettata dal Covid-19 e hanno come obiettivo il sostegno alle imprese al fine di contenere le ripercussioni economiche sulle attività del territorio che sono alla base della nostra economia, imprese che l’Amministrazione ha intenzione di sostenere durante questa crisi con provvedimenti allo studio e dei quali, quanto disposto oggi, è solo un segnale di conferma dell’attenzione particolare rivolta al settore produttivo cittadino.

