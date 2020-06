Mercato del sabato a Pomezia: ecco come si svolgerà

Pomezia – Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha firmato l’ordinanza che disciplina lo svolgimento del mercato settimanale del sabato in piazza San Benedetto da Norcia.

Da oggi sabato 13 giugno, le attività mercatali riprenderanno regolarmente nel pieno rispetto delle prescrizioni in vigore in tema di contenimento del Covid-19.

Sono 5 i punti di accesso e di uscita (con doppio senso di percorrenza) individuati:

1. Via S. D’Acquisto intersezione con Via F.lli Bandiera (varco 1)

2. Via Copernico intersezione con Via S.D’Acquisto (varco 2)

3. P.za S.Benedetto da Norcia intersezione con Via Orazio (varco 3)

4. L.go Columella intersezione con Via Cavour (varco 4)

5. Via Orazio intersezione con Via Pier Crescenzi (varco 5)

Prevista la presenza di steward, personale incaricato di informare e gestire le presenze all’interno dell’area. Si ricorda che operatori e clienti devono essere muniti dei dispositivi di protezione individuale ed avere a disposizione sistemi di disinfezione. Permangono il divieto di creare assembramenti e il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

“Abbiamo messo a punto un sistema funzionale che permette di fruire il mercato in sicurezza – ha spiegato il Sindaco Adriano Zuccalà – fino alla cessata emergenza, le regole saranno semplici e di facile controllo e applicazione. Continueremo a monitorarne l’andamento, ma confido nel senso di responsabilità dei nostri cittadini per la prosecuzione in piena sicurezza anche di questa attività”.