Minturno, il nuovo caso di Covid-19 è residente dal 1 maggio e vive da solo

Minturno – Dopo un breve periodo di relativa tranquillità sono stati registrati due nuovi casi di positività al Covid-19 nella provincia pontina. I colpiti dal morbo sono residenti in provincia di Latina ma accertati da strutture sanitarie di altre Asl. Uno è del capoluogo ed è ricoverato in ospedale, l’altro è residente a Minturno.

Quest’ultimo è operatore sanitario presso una struttura psichiatrica frusinate e la sua positività al coronavirus è stata accertata durante l’indagine epidemiologica avviata dalla Regione Lazio in seguito agli esami su tutti gli operatori sanitari. L’uomo è residente a Minturno dal 1 maggio e vive da solo. E’ asintomatico ed è stato posto in isolamento presso la propria abitazione.

Non si registrano invece, in provincia, nuovi decessi ove i casi, dall’inizio dell’emergenza, sono 549, i guariti 430, 34 i deceduti ed 85 gli attuali positivi di cui 57 trattati a domicilio. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina così come nessun paziente presso il presidio ospedaliero di Formia. Quelli di Minturno e Gaeta non potrebbero perché, lungi da noi ogni polemica, sono stati chiusi o in fase di chiusura.

Ovviamente si raccomanda, soprattutto in vista del nuovo caso accertato, a tutti i cittadini della provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone.