Ostia, pellegrini su due ruote a “caccia” di sangue: parte “Veni, vidi… by bici”

Ostia – Pellegrini a cavallo di una bici, girano l’Italia in favore della raccolta sangue. Mille chilometri per promuovere la donazione.

Riparte da Ostia e per la sesta edizione, la carovana “Veni, vidi ..by bici” organizzata dall’Ass. Gruppo Donatori Volontari (FIAB – OSTIA IN BICI), che percorrerà mille km nel territorio nazionale, allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica principalmente alla donazione del sangue, ma anche alla mobilità dolce e all’attenzione all’ambiente.

Testimonial di tutti questi valori positivi e in rappresentanza di un nutrito gruppo di volontari, Giuseppe Di Lorenzo, presidente del gruppo Donatori Sangue Ospedale Grassi di Ostia e Angelo Arelli, presidente dell’Associazione Ostia in bici, hanno iniziato stamattina la lunga pedalata dal Piazzale dei Ravennati, luogo simbolo della cittadina lidense, salutati con una calorosa cerimonia nell’entusiasmo dei passanti, insieme ad una ricca e calorica colazione per dare un po’ di sostegno ai ciclisti e a tutti i presenti, offerta da GreeD Lounge Bar, uno degli sponsor sostenitori dell’iniziativa.

Naturalmente presenti Silvana Denicolò (Ass, alla cultura e allo Sport) e Alessandro Nasetti Pres. della Commissione Sport del X Municipio, che ha patrocinato la traversata anche per questa VI edizione.

Oggi il gruppo arriverà a Viterbo (Bomarzo) e domani a Il Santo (Montepulciano) per raggiungere il giorno 15 Camaldoli e successivamente Ravenna. Proprio qui mercoledì prossimo, i volontari saranno insieme a Silvana Denicolò, Assessore alla Cultura e allo Sport del X Municipio, per incontrare il Sindaco Michele De Pascale e gli esponenti dell’Amministrazione locale, per celebrare un momento particolarmente significativo, il primo dopo l’approvazione della risoluzione consiliare n. 74 dello scorso 10 ottobre, con la quale è stata istituita, con data 25 novembre, il Natale di Ostia Moderna.

“Ostia in bici e gli amici del Gruppo Donatori di sangue – ha affermato Denicolò – nonostante il lungo periodo di quarantena, hanno lavorato a questo progetto affinché si potesse realizzare nonostante le restrizioni. Siamo particolarmente lieti di essere qui alla partenza per sottolineare l’ulteriore messaggio di cultura inteso come conoscenza del nostro straordinario territorio nazionale. Saremo a Ravenna ed è la prima volta in assoluto che si crea questa occasione, un’unione tra Ostia e Ravenna, due luoghi ricchi di storia e cultura”.

Le tappe successive alla città di Ravenna, saranno Firenze, con arrivo previsto il giorno 18 giugno, e a seguire Livorno, Follonica, Talamone e Civitavecchia. Da quest’ultima tappa, il ritorno alla base Ostia è programmato per il 24 giugno prossimo.