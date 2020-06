Ostia, via dei Romagnoli chiusa per radici

Ostia – Le radici di un pino deformano l’asfalto così si chiude un tratto di oltre un km di strada. L’effetto sarà un ulteriore intasamento del traffico in prossimità del Ponte della Scafa.

Chiude il tratto di via dei Romagnoli all’intersezione con via Guido Calza. Una serie di new jersey impedisce il transito lungo tutto il tratto che fiancheggia i resti della necropoli Ostiense.

La decisione è stata assunta per ragioni di sicurezza: le radici del pino che troneggia all’incrocio hanno deformato l’asfalto a tal punto che la circolazione è pericolosa, soprattutto di notte in assenza di lampioni e specie per le moto.

L’effetto che ci si attende è legato al congestionamento del traffico in prossimità del Ponte della Scafa. Tutti i veicoli, infatti, anche quelli diretti a Ostia, saranno costretti a percorrere via Guido Calza andando ad aggravare le immancabili code degli orari di punta.

LE MOTIVAZIONI DEL X MUNICIPIO

Sul suo profilo social il capogruppo del M5S in X Municipio, Antonino Di Giovanni, motiva così la decisione: “Durante i lavori di Commissione Lavori Pubblici, Presieduta dal Consigliere Raffaele Presta di alcuni mesi fa, su mia proposta firmata all’unanimità dei presenti è stato approvato un documento, successivamente votato in Consiglio all’unanimità anch’esso, che prevedeva la chiusura immediata per pericolo stradale di Via guido Calza.

La sua chiusura, non crea problemi di viabilità, in quanto parallela alla via del Mare che ne prevede il rientro direzione Cineland.

La sicurezza stradale è sempre stata una priorità e la radice dell’albero in prossimità dell’innesto stradale creava una situazione di pericolo per automobilisti e motociclisti, oggi è stata chiusa”. Di Giovanni sottolinea pure che sono state già avviate le procedure per la sistemazione della strada chiusa.