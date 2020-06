Santa Marinella, caos nella maggioranza. Settanni, Fiorucci e Casella: “Fare chiarezza in Consiglio comunale”

Santa Marinella – “In relazione alle gravi notizie pubblicate dai media in questi giorni che riguardano due membri della maggioranza del Consiglio Comunale di Santa Marinella, riteniamo che sia oltremodo necessario ed urgente fare chiarezza“.

E’ quanto si legge in un comunicato congiunto a firma dei consiglieri comunali Francesco Settanni, Francesco Fiorucci, Lorenzo Casella, che aggiungono: “Rileviamo tra i cittadini un forte disagio maturato non solo a seguito delle notizie pubblicate, ma anche in relazione alle reazioni scomposte del Sindaco, di reciproci scambi di accuse tra Sindaco ed ex-Sindaco, della contrapposizione emersa tra le posizioni del Sindaco e quelle del PD locale, nella cui lista sono stati eletti Consiglieri che annunciano cambi di posizionamento politico.

Il Consiglio comunale è il principale organo di rappresentanza e riteniamo che nei confronti dei cittadini sia doveroso un comportamento di massima correttezza e trasparenza a garanzia della piena legittimità etica e politica del ruolo dei consiglieri.

Le pagine dei social e dei quotidiani non sono il luogo idoneo per l’approfondimento di temi di questa gravità e delle loro conseguenze sulla scena politica, per questo motivo abbiamo predisposto un atto formale per chiedere la convocazione di un Consiglio comunale in cui i consiglieri possano confrontarsi e fornire tutti i chiarimenti in merito alle notizie pubblicate e alle ripercussioni politiche che queste stanno producendo all’interno del Consiglio stesso e nel nostro Comune.

Ritenendo che l’opportunità di fornire chiarimenti sul proprio operato e sulle proprie posizioni, oltre che costituire un diritto dei consiglieri, sia anche un loro preciso dovere nei confronti degli elettori e di tutti i cittadini, ci aspettiamo il pieno consenso di tutti i consiglieri nei confronti di questa nostra richiesta e una immediata convocazione di una seduta di Consiglio comunale a ciò dedicata”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella