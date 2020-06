Sicurezza a Fiumicino, Severini e Baccini: “Servono azioni concrete”

Fiumicino – “L’atto vandalico allo stabilimento Ondina di questa notte è il quarto dall’inizio della stagione estiva nel comune di Fiumicino. Con l’estate alle porte e i proprietari degli stabilimenti che già hanno vissuto un periodo di crisi difficilissima, i recenti episodi non fanno altro che confermare la necessità di aumentare i controlli sul territorio”. Lo dichiarano in una nota congiunta Roberto Severini della lista civica Crescere Insieme e Mario Baccini, consigliere dei Cristiano Popolari, in seguito al raid vandalico avvenuto questa notte allo stabilimento Ondina di Fregene (leggi qui).

“Le vicende non riguardano solo gli stabilimenti balneari – aggiungono Severini e Baccini -: dalla fine del lockdown sono aumentati anche i furti ai negozi e all’interno degli appartamenti. La situazione non è più gestibile“.

“L’Amministrazione Montino – concludono -, invece di pensare a fare polemiche, in questo momento dovrebbe concentrarsi su questioni di maggiore rilevanza e proporre soluzioni per evitare che eventi del genere si ripetano. I cittadini vogliono risposte e azioni concrete, meritano di sentirsi al sicuro nella propria città”.

