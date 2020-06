Tarquinia, aprono le complanari sul Mignone: annullata la manifestazione degli agricoltori

Tarquinia – “Dopo la recente corale mobilitazione degli agricoltori di Tarquinia, supportati dalle associazioni e dai comitati, da sempre attivi verso questo fronte, si sono finalmente riattivate ed intensificate le interlocuzioni con Provincia di Viterbo, Sat e Comune di Tarquinia che giovedì 11 giugno hanno provveduto ad un sopralluogo presso il nuovo ponte sul Fiume Mignone e le complanari ad esso collegate, in località Taccone e Farnesiana, per definirne l’apertura “provvisoria” che è stata fissata per il 15 giugno prossimo”.

Così in una nota Italia Nostra sezione Etruria, i comitati Diritto alla mobilità di Tarquinia, 100% Farnesiana e degli Agricoltori.

“Questo porterà finalmente tutti i cittadini a poter percorrere quel ponte che, seppur completato, era fermo da oltre un anno, causando molti disagi a tutti quei lavoratori e residenti che con i mezzi non ammessi in autostrada hanno dovuto, per troppi anni, percorre tragitti infinitamente più lunghi.

In attesa della inaugurazione formale, esprimiamo quindi i ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito alla risoluzione di questa ultima fase e a tutti i cittadini che hanno da sempre supportato le associazioni ed i comitati che sin dall’inizio hanno chiesto ed infine ottenuto la progettazione e la realizzazione del ponte e le complanari tanto volute ed attese”.