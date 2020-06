A Maccarese riapre Baubeach, la spiaggia dedicata ai nostri amici a quattro zampe

Fiumicino – Ha ufficialmente riaperto i battenti Baubeach, la spiaggia di Maccarese dedicata ai nostri amici a quattro zampe.

Quest’anno, pur garantendo la regolamentazione di sempre che permette la socializzazione dei cani ospitati, l’aspetto della spiaggia sarà più somigliante a quello delle grandi spiagge attrezzate in modo pianificato: settori dedicati alle maxi taglie, alle medie e alle mini, con un particolare riguardo alla loro incolumità e al rigoroso layout che prevede una distanza di due metri tra i lettini.

In spiaggia dovranno essere osservate le norme di distanziamento, è consigliata la mascherina per i percorsi verso i servizi e al bar quando si ordina, sempre nell’osservanza del rispetto reciproco e del buon senso; distributori di sanificante saranno distribuiti in tutta l’area dell’arenile, con particolare attenzione alla zona dei servizi. Non sarà necessaria la prenotazione, ma sarà incentivato l’abbonamento per le aree attrezzate, in modo da favorire i soci fidelizzati.

Nei percorsi, studiati per evitare l’assembramento, così come presso i servizi, saranno a disposizione dei soci dispenser con sanificante e tutte le attrezzature verranno accuratamente igienizzate dopo ogni utilizzo, con attenzione particolare all’area ristoro.

