Festa di Maria Stella Maris a Fiumicino, il 28 giugno la processione ma senza fedeli

Fiumicino – Il coronavirus obbliga il clero a modificare le celebrazioni liturgiche e, come era prevedibile, anche le feste patronali subiranno un grande cambiamento. Come accadrà a Isola Sacra, dove domenica 28 giugno, viste le disposizioni anti Covid-19, non si svolgeranno manifestazioni civili, ma la Sacra Immagine della Madonna Stella Maris di Fiumicino-Lido del Faro, sarà portata in processione per le strade della parrocchia, ma senza il seguito dei fedeli o dei veicoli.

Ad annunciarlo è il parroco, don Bernard Atendido, che aggiunge: “Il solenne rito, in cui la Madonna, nell’eccezionalità di questa edizione caratterizzata dalla necessità di evitare assembramenti, ‘visiterà’ Lei stessa direttamente le famiglie ed i fedeli, sarà preceduta da un Triduo in parrocchia, con le Sante Messe alle 18.30 nei giorni 25 giugno (Giornata degli Anziani e Unzione degli Infermi), 26 (Giornata delle Famiglie con consegna dei Rosari) e 27 (Giornata Vocazionale).

Domenica 28, la Sacra Immagine, al termine della Messa Solenne delle 18.30, verrà issata su un mezzo, addobbato a festa che, ‘scortato’ dai soli mezzi delle forze dell’ordine, dal campo sportivo procederà per il seguente percorso: via delle Attinie, via Giorgio Giorgis, via Anco Marzio, Via Federico Martinengo, viale delle Meduse, Rotonda Padre Papi, via Giorgio Giorgis, via delle Chiglie, via Portunno, via delle Attinie. Quindi, il rientro in parrocchia, dove verrà accolta dai fedeli per la Benedizione Finale.

Tutti i residenti e fedeli della comunità parrocchiale nelle strade interessate dal passaggio della Processione, sono gentilmente invitati a rendere omaggio al transito della Sacra Immagine con fiori e drappi alle finestre ed ai balconi delle rispettive abitazioni. (No altarini). Grazie”, conclude il parroco.

