Formia, al via i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia di Penitro

Formia – A Formia da domani, 15 giugno, al via i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia di Penitro, il principale collegamento tra la superstrada Formia-Cassino e il centro di Penitro, quartiere periferico della città.

Chiuso nel 2016 per pericolo crollo, fu oggetto di un intervento tampone e riaperto dopo tre anni solo al traffico delle auto, nonostante le preoccupazioni dei residenti, che, più volte, hanno sollecitato soluzioni definitive, in primis il comitato civico di Penitro.

Ora, finalmente, i lavori di messa in sicurezza. L’Astral, società responsabile del ponte e della sua manutenzione, ha comunicato all’amministrazione comunale di Formia che i lavori affidati alla società Segi prenderanno il via dopodomani e per questo motivo il cavalcavia e le rampe resteranno chiuse dalle ore 7 dello stesso giorno fino al termine dei lavori.

“A febbraio delle scorso anno – sottolinea il sindaco Paola Villa – avevamo ricevuto comunicazione dell’imminente affidamento dei lavori, e abbiamo seguito l’iter fino ad oggi, giorno in cui siamo felici di poter finalmente annunciare i lavori di messa in sicurezza indispensabili per un ponte pericoloso e per cui i cittadini del comitato civico di Penitro avevano chiesto a gran voce l’intervento dell’Astral. Dobbiamo sottolineare che questo risultato lo si deve proprio al Comitato e alla sua perseveranza“.

I lavori riguarderanno interventi strutturali per la messa in sicurezza dell’infrastruttura e per il rifacimento della pavimentazione stradale. In particolare, la realizzazione di paratie di pali, consolidamento e rinforzo dell’impalcato del ponte, fresatura, rifacimento della pavimentazione stradale e sostituzione delle barriere bordo ponte. Il tutto per un importo totale di 462 mila 574,68 euro.

