Latina – “Il lockdown è finito e noi del Comitato di Quartiere Nicolosi abbiamo una gran voglia di riprendere le attività, ma abbiamo deciso di non rinnovare il Patto di Collaborazione con il Comune di Latina, per l’area verde di Via G. B. Grassi (Parco Nicolosi)”. Queste le parole del Comitato, che vedeva in quel patto l’occasione di far tornare a vivere un’area in precedenza utilizzata come base di spaccio e totalmente abbandonata.

“Abbiamo sognato un parco giochi inclusivo – afferma il Comitato – ma il risveglio è stato dei peggiori: ci siamo ritrovati da soli a fare i giardinieri per il Comune senza che lo stesso ci abbia minimamente sostenuto”. Inoltre, sono tante le istanze che l’Amministrazione Comunale ha ignorato: sanificazioni, ripristino dell’acqua, pulizia dell’area. “Pensavamo che con il Patto di Collaborazione questa Amministrazione volgesse il suo sguardo in maniera più attenta al nostro quartiere, ma così non è stato“.

Il Comitato di quartiere, già dalla sua nascita nel maggio 2018, aveva sollecitato il Sindaco per l’istallazione di fototrappole che facessero in modo di scoprire chi abbandonava rifiuti ingombranti nei pressi dei cassonetti, aveva chiesto la messa in sicurezza delle strade attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, e la potatura degli alberi, di cui uno pericolante. Queste richieste non sono state esaudite o alcune solo in parte.

“Siamo arrivati alla conclusione che i patti di collaborazione così come strutturati siano strumenti inefficienti e vuoti“- conclude il Comitato -. Amiamo il quartiere, ma non ci serve il patto per fare il nostro operato”.

