Maccarese: volpe travolta da un’auto, soccorsa dalla Protezione civile

Fiumicino – Una giornata particolare per i ragazzi e le ragazze dell’associazione di protezione civile Nuovo Domani. Tra i tanti interventi a supporto della tutela di ambiente e persone, oggi si sono imbattuti in un caso del tutto particolare.

Una volpe, in viale Maria a Maccarese è stata vittima di un investimento. L’animale si è ferito seriamente, ed è stato soccorso proprio dai volontari, che l’hanno trasferito in via Aldrovandi Ulisse, a Roma, al centro di recupero animali selvatici.

La simpatica volpe sembra non versare in condizioni critiche; sarà curata, e poi rimessa in libertà.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino