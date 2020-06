Maurizio Schepici a Messina per il record mondiale in offshore: “Vi aspetto per una grande festa”

Fiumicino – Schepici ci riprova. Con la sua fuoriclasse del mare Tommy One, il campione di offshore di Fiumicino tenterà di conquistare il record mondiale a Messina. Lo ha annunciato lui stesso sulla sua pagina ufficiale Facebook.

Lo farà dal 12 al 16 agosto in un evento di prestigio internazionale. E da a tutti appuntamento per quei giorni e nel luogo suggestivo di Marina di Nettuno. Il percorso in acqua da lui percorso sarà quello di Messina, Vulcano e poi ancora Messina. Invita i suoi tifosi e follower ad essere presenti in una occasione che potrebbe essere storica. E spera allo stesso tempo, di poter abbracciare tutti, oltre l’emergenza sanitaria che si sta ancora diffondendo in Italia.

La speranza è che per quel periodo la situazione sia migliorata ancora di più: “Vi aspetto Amici – scrive sulla sua pagina personale Facebook – in modo da potervi consegnare una maglia o un cappellino, oppure un mio gadget”.

Schepici è uno degli atleti di caratura mondiale che danno lustro alla città di Fiumicino. E’ detentore mondiale del record nella classe V1 e campione mondiale endurance, titolo conquistato nel 2010. Da allora, prove, gare e sempre in cima alla storia della disciplina. Ha collezionato primati, trofei e medaglie. Lo scorso giugno del 2019 ha percorso, insieme a Federico Montanari, 140 miglia nel Canale della Manica, arrivando primo alla prima tappa del Mondiale UKPRA e ha corso con Giampaolo Montavoci, campione veneziano, con cui fa coppia attualmente (leggi qui). Un campione del mondo a Messina allora, che nelle sue bellissime acque tenterà la storia.

(Il Faro on line)