Roma, fornisce false generalità: arrestato un già ricercato

Roma – Già ricercato per inottemperanza ai decreti di espulsione, un 34enne albanese, senza dimora e con precedenti, ha fornito false genereralità per nascondere la propria identità ai Carabinieri.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono stati condotti dal ricercato in seguito ad una segnalazione al numero 112 effettuata da alcuni cittadini. Il 34enne era stato notato aggirarsi con fare sospetto e alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi.

I Carabinieri lo hanno bloccato subito dopo, ma ha fornito false generalità, con lo socopo di celare le inottemperanze agli ordini di espulsione che gli erano stati notificati, il 6 e 28 marzo 2016, e il 25 agosto 2018.

L’uomo è stato arrestato e portato in caserma. Successivamente, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

